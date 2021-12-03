3 декабря в список жертв коронавируса в Рязанской области внесли 18 человек

В пятницу, 3 декабря ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе и сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 79-летнем мужчине и 79-летней женщине, скончавшихся в августе.

Также в списке девять мужчин – 47 лет, 53 года, 62 года, 64 года, 66 лет, 67 лет, 67 лет, 72 года, 80 лет, а также семь женщин – 54 года, 66 лет, 78 лет, 79 лет, 84 года, 84 года, 86 лет. Эти люди умерли в сентябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2026 человек.

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