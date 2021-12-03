Вместо полковника из Рязани на пост министра МВД Адыгеи назначили полковника из Краснодара

Где сейчас работает Иван Бахилов, неизвестно.

В Москве определились с министром МВД Республики Адыгеи. Вместо полковника из Рязани Ивана Бахилова ведомство будет возглавлять другой полковник – Олег Безсмельницын из Краснодара.

По словам Владимира Колокольцева, министра МВД России, Безсмельницын ранее трудился в большинстве оперативных служб, в том числе по линиям борьбы с организованной преступностью, экономическими преступлениями, а также по противодействию экстремизму.

После рязанца Бахилова некоторое время исполнял его обязанности полицейский из аула Джерокай Махмуд Тлюстангелов.

К настоящему времени нет никакой информации о судьбе Ивана Бахилова после отставки. Есть несколько версий, почему полицейский из Рязани спешно покинул должность министра в Адыгее – неблагонадежность, подозрение во взятке, «финансовая история», личные обстоятельства (читать подробнее).

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