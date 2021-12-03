Четырем рязанским населенным пунктам присвоили почетное звание «Рубеж воинской доблести»

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3 декабря, в День неизвестного солдата и в преддверии 80-летия контрнаступления советских войск под Москвой, губернатор Николай Любимов возложил цветы к вечному огню на Скорбященском мемориале в Рязани.

Выступая на памятном митинге, глава региона отметил важность этой даты для всех нас – потомков фронтовиков, а также сообщил, что им подписано распоряжение о присвоении почетного звания «Рубеж воинской доблести» четырем населенным пунктам Кораблинского района – городу Кораблину, селу Яблонево и деревням Новоселово и Николаевке.

В 2021 году по инициативе главы администрации Кораблинского района Нины Объедковой началась работа над книгой, посвященной событиям 1941-1945 годов на территории Кораблинского района (автор Евгений Баранцев). В ходе работы с архивными документами, опросами очевидцев событий 80-летней давности выяснились новые факты из истории Рязанской области.

В ноябре 1941 года разведывательные и подрывные команды регулярных частей вермахта продвинулись восточнее Скопина и заняли населенные пункты Кораблинского района. Но получив вооруженный отпор вначале возле железнодорожного моста через реку Проню у деревни Николаевки, а затем у деревни Новоселово, вынуждены были через два дня оставить территорию Кораблинского района.

Кроме того, в годы войны на аэродроме Кораблино дислоцировался 165 истребительный авиаполк 11 смешанной авиадивизии, а железнодорожная станция (в том числе и мост через Проню) подвергались многочисленным бомбардировкам. Для скорейшего восстановления поврежденных железнодорожных путей на стратегически важной ветке массово привлекалось местное население.