«Единая Россия» проводит по всей стране декаду приемов граждан

В первый день декады, которая приурочена к 20-летнему юбилею «Единой России», открылось более пяти тысяч площадок, где люди могут получить консультации или помощь. В первый же день этой возможностью воспользовались почти 10 тысяч человек.

Одним из первых вопросы от заявителей рассмотрел председатель партии Дмитрий Медведев. Руководитель Новосибирской организации родителей детей с особенностями развития Екатерина Кузнецова предложила создать единый информационный ресурс, посвященный информированию о реабилитации детей. Председатель партии поддержал инициативу, подчеркнув, что она поможет большому количеству семей.

Житель Перми Сергей Толчин рассказал о проблеме с капремонтом школы, в которой учится его дочь. Зданию 130 лет. Оно является объектом культурного наследия, а сумма на ремонт – 400 млн рублей – неподъемная для региона. Дмитрий Медведев поручил единоросам региона решить вопрос и помочь школе стать участницей программы капремонта, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения по поручению президента.

Многодетная мама Оксана Ткач из Ростова-на-Дону подняла проблему газификации земельного участка. «Газификация очень дорогостоящая и многие многодетные семьи, построив дома, не имеют возможности туда въехать, так как дома неотапливаемые», – отметила она.

Дмитрий Медведев напомнил, что Госдума по предложению «Единой России» приняла закон о социальной газификации. «Задача – довести газ до каждого участка бесплатно. Я дам поручение нашей партийной организации в Ростовской области вместе с региональным правительством проработать вопрос по подведению газа к вашему участку и ко всем соседним участкам, потому что это должно делаться на коллективной основе», – сказал он.

С просьбой о законодательном регулировании служб примирения в школах выступила председатель родительского комитета 5 класса Волгоградской гимназии №16 Екатерина Ермилова. По ее словам, взрослые часто недооценивают как последствия школьных конфликтов, так и важность своего участия в их разрешении.

Дмитрий Медведев считает, что в этом процессе должны участвовать учителя и родители и необходимость регламентации работы таких служб назрела давно.

В Рязанской области декада приемов граждан проходит в региональной и местных общественных приемных «Единой России». На вопросы жителей отвечают сенаторы, депутаты всех уровней, министры и сотрудники министерств и ведомств, региональные координаторы партийных проектов. Также работает «горячая линия», по которой на телефонные звонки отвечают сотрудники приемной и юрист правозащитного центра.

Заявителей интересуют темы здравоохранения, социального обеспечения, ЖКХ. За первые два дня за помощью обратились почти 200 человек.

«По ряду вопросов были даны консультации, удовлетворившие жителей. По остальным направлены запросы в соответствующие инстанции», – рассказала координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома Елена Синица. – Записаться на прием, а также уточнить необходимую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23».

Напомним, «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан с 1 по 10 декабря. Каждый день будет посвящен отдельной тематике. Со своими вопросами люди могут обратиться в региональные и местные общественные приемные председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Кроме того, приемы граждан будут организованы на дополнительных площадках.