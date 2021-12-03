На заснеженной дороге в Рязани две женщины устроили жесткое ДТП.

Около шести часов вечера 2 декабря в Рязани на улице Мервинской произошло ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 61-летняя рязанка за рулем автомобиля Kia Soul врезалась в автомобиль Nissan Almera, которым управляла 40-летняя женщина.

На заснеженной дороге в Рязани две женщины устроили жесткое ДТП

В результате дорожного происшествия два пассажира японской иномарки - 29 и 21 лет.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту.

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия на улице Мервинской

Всего за минувшие сутки в Рязанской области зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили травмы.

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