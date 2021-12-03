3 декабря вылечились от COVID-19 в два раза больше рязанцев, чем заболели

В пятницу, 3 декабря, в Рязанской области подтверждено 224 новых случая COVID-19. Показатель суточной заболеваемости уверенно идет на спад. Таким образом, за полтора года заболевание подтвердилось у 56 170 рязанцев.

Поправились за сутки 485 человек. А днем ранее (2 декабря) был установлен абсолютный рекорд – 512 поправившихся за сутки. Всего перенесли заболевание за время пандемии 47 571 человек.

Летальную статистику пополнили еще 18 фамилий. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2026 человек.