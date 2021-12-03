Отремонтировали дорогу Шилово – Касимов – Нижний Новгород

Фото: правительство Рязанской области.

В Касимовском районе в рамках национального проект «Безопасные и качественные дороги» завершился капитальный ремонт нескольких участков трассы Ряжск – Шилово – Касимов – Нижний Новгород. Об этом 3 декабря сообщило правительство Рязанской области.

Рабочие усилили основание дороги, уложили новое покрытие, укрепили обочины и отремонтировали системы водоотведения. Кроме того, обустроены съезды и примыкания, установлены новые остановочные павильоны и дорожные знаки.

Еще десять лет назад участок этой дороги между райцентрами Шилово и Касимов был одним из самый разбитых и ужасных в регионе. Сегодня здесь вполне можно передвигаться с комфортом. Затем первенство «убитости» перехватил другой участок этой дороги – от Касимова до границы с Владимирской областью. Теперь цивилизация пришла и сюда.

Отметим также, что всего в Касимовском районе в этом году отремонтировано 44 километра автодорог.