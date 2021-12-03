Мэрию Рязани уличили в варварской обрезке деревьев

Обрезанные деревья в центре Рязани на Первомайском проспекте. Фото от 2 декабря 2021 года.

В Рязани на улице Новой насчитали 24 ствола с отрезанной верхушкой – ни веточки, ни листочка, все одного роста. Из стволов обрубков пробиваются жалкие отростки, похожие на усы. Так картину описывает журналист «РВ» Димитрий Соколов.

По словам председателя Российского экологического общества Виолетты Черной, такая «варварская обрезка» не только не полезна, она ему [зеленому хозяйству] вредит.

«Такое жесткое кронирование практикуют в Рязани давно. Есть прецеденты возле школ и на других улицах. Можно понять коммунальные службы, когда деревья своими ветвями упираются в окна домов или заслоняют объекты дорожной инфраструктуры, мешают проводам. Но чаще всего я не могу найти объяснения действиям Дирекции благоустройства (подразделение мэрии Рязани – Ред.). Фактически дерево перестает выполнять свою санитарно-защитную функцию, а его корни недополучают органические вещества, нарушается питание ствола. Да, в этой обрезке есть преимущество – простота ухода, отсутствие листьев, которые нужно собирать с тротуаров и утилизировать. А как это отражается на экосистеме? Какими пейзажами приходится любоваться прохожим и жителям окрестных домов из своих окон?»

По словам эколога, в Рязани об этом никто не думает. После беспощадного кронирования дерево может заболеть, сокращается срок его жизни.

Критикуя, эксперт предложила пересмотреть Правила благоустройства, которые устарели по многим параметрам.

«И мы готовы от имени научного сообщества участвовать в выработке нормативов зеленого ухода», - подчеркнула Черная.

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