На шести улицах Рязани 6 декабря отключат электричество

В понедельник, 6 декабря, в Рязани на нескольких улицах отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии. По информации властей, причина – работы на воздушной линии. Какие конкретно, чиновники решили не конкретизировать.

6 декабря с 10:00 до 16:00 электричества не будет последующим адресам:

- улица Корнилова, дома с 1 по 64;

- улица Модеста Мусоргского, дома с 1 по 65;

- улица Аркадия Гайдара, дома с 1 по 64;

- улица Николая Щорса, дома с 9 по 12, дома с 14 по 16, дома с 18 по 22, дома с 25 по 30, дом 32а, дом 36;

- улица Федора Ушакова, дома с 1 по 64;

- улица Павла Нахимова, дома с 2 по 64, дом 19а, дом 19б.

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