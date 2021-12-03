Пастора в Скопине оштрафовали на 30 тысяч рублей

Пастор одной из религиозных организаций в городе Скопине попал под штраф на сумму 30 тысяч рублей. К такому наказанию его привлек мировой судья за «нарушение норм антитеррористической защищенности». Сообщил об этом минтерпол.

Во время плановой проверки антитеррористической комиссии Рязанской области установили, что несмотря на полученное уведомление, «руководитель организации не приступил к исполнению установленных норм». Какие нормы, чиновники минтерпола решили не конкретизировать.

Дело направили в суд, который и решил оштрафовать религиозного деятеля.

Ранее сообщалось, что в Рязани пастора евангельской общины обвинили в психологическом насилии (читать подробнее).

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