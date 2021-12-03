Власти Рязани прокомментировали возможную продажу участка под автобусным парком

Возможную продажу земли и строений автопарка бывшей «Автоколонны 1310» на улице Радиозаводской прокомментировала администрация Рязани. Информация о перспективе застройки территории, которую ныне использует МУП «УРТ», ранее озвучивалась в группе «Рязань ЭКОЛОГИЯ».

Речь идет об имущественном комплексе по адресу: ул. Радиозаводская, 35.

«Под снос может пойти уникальный для Рязани комплекс обслуживания особо крупных автобусов общей площадью 16,3 тыс. кв. м. Все ради огромного земельного участка площадью более 3 га», - говорилось в публикации.

«Информацией о возможной продаже земли и строений бывшей «Автоколонны 1310» не располагаем», - так пресс-служба администрации Рязани ответила на запрос «КП-Рязань».

Таким образом, городские чиновники отстранились от ситуации. В ответе они сослались на банкротство автоколонны и работу конкурсного управляющего. Вопрос о том, как функционирует комплекс в настоящее время и куда может быть перенесен автопарк в случае продажи, мэрия и вовсе проигнорировала.