На пяти железнодорожных станциях Рязанской области срочно потребовались дворники.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Рязанской области срочно потребовались дворники для уборки железнодорожных станций.
«Свободный график работы. Стабильная заработная плата. Оформление по Трудовому кодексу России. Проезд до места работы и обратно оплачивается», - такие условия работы опубликовали в «РВ» на праве рекламных объявлений.
Требуются дворники на пять железнодорожных станций Рязанской области:
- станция Рыбное. Для устройства на работу Звонить Павлу по телефону: 8 953 739 8813;
- станция Сасово. Звонить Евгению по телефону: 8 910 556 5521;
- станция Скопин. Звонить Валерию по телефону: 8 953 742 0796;
- станция Ряжск. Звонить Олегу по телефону: 8 906 540 2803;
- станция Шилово. Звонить Роману по телефону: 8 953 740 7010.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!