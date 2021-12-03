На пяти железнодорожных станциях Рязанской области срочно потребовались дворники. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Рязанской области срочно потребовались дворники для уборки железнодорожных станций.

«Свободный график работы. Стабильная заработная плата. Оформление по Трудовому кодексу России. Проезд до места работы и обратно оплачивается», - такие условия работы опубликовали в «РВ» на праве рекламных объявлений.

Требуются дворники на пять железнодорожных станций Рязанской области:

- станция Рыбное. Для устройства на работу Звонить Павлу по телефону: 8 953 739 8813;

- станция Сасово. Звонить Евгению по телефону: 8 910 556 5521;

- станция Скопин. Звонить Валерию по телефону: 8 953 742 0796;

- станция Ряжск. Звонить Олегу по телефону: 8 906 540 2803;

- станция Шилово. Звонить Роману по телефону: 8 953 740 7010.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!