В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Александр Кочуров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязани ушел из жизни ветеран, непосредственный участник Великой Отечественный войны Кочуров Александр Михайловича. Об этом сообщают «РВ».

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - отметил в некрологе совет ветеранов Железнодорожного района.

Ранее сообщалось, что в Рязани умерла Зинаида Петровна Ловкова. Соболезнования в связи с уходом из жизни женщины выразил фонд мира (читать подробнее).

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