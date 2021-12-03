В Рязани скончался участник Великой Отечественной войны Александр Кочуров.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Рязани ушел из жизни ветеран, непосредственный участник Великой Отечественный войны Кочуров Александр Михайловича. Об этом сообщают «РВ».
«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», - отметил в некрологе совет ветеранов Железнодорожного района.
Ранее сообщалось, что в Рязани умерла Зинаида Петровна Ловкова. Соболезнования в связи с уходом из жизни женщины выразил фонд мира (читать подробнее).
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