Рязанского пенсионера оштрафовали за экстремистский комментарий «ВКонтакте»

64-летнего жителя Александро-Невского района суд оштрафовал за экстремистский комментарий, оставленный в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает издательство «Пресса».

Отмечается, что на пенсионера обратили внимание сотрудники центра по противодействию экстремизму после того, как он оставил под одним из постов комментарий оскорбительного характера и побуждающий к насильственным действиям против людей другой национальности.

На суде мужчина признал вину. Также он пояснил, что не придал значения оскорбительному высказыванию и даже не знал о том, что за такое предусмотрена ответственность.

В итоге пенсионеру придется заплатить штраф 5 тысяч рублей.