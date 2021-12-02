3 декабря на площади Ленина откроется ресторан McDonalds

Фото: Городские ряды.

3 декабря на улице Краснорядской в Рязани откроется новый ресторан сети McDonalds. Об этом сообщается в группе Городских рядов «ВКонтакте».

«В новых Городских рядах на Краснорядской открывается McDonalds. Нам не известно точное время, но по инсайдерской информации открытие будет днем», - написано в сообщении.

Отмечается, что заведение займет два этажа в ротонде отреставрированного здания.

Открывающееся заведение станет восьмым фаст-фуд рестораном международной сети в Рязани. Первый из них открылся в ТРЦ «Виктория плаза» 29 мая 2008 года.