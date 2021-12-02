В Рязани впервые провели операцию на мозге пациентке в сознании

В Рязанской области впервые провели операцию на головном мозге пациентке, которая находилась в сознании.

В Рязанской области впервые провели операцию на головном мозге пациентке, которая находилась в сознании. Сделали это на базе Областной клинической больницы, рассказал ее главный врач Андрей Карпунин на личной странице.

Хирургической бригаде во главе с заведующим нейрохирургическим отделением Андреем Косолаповым предстояло победить опухоль.

«Пока работала хирургическая бригада, пациентка все видела и слышала, и даже разговаривала с врачом», - отметил Карпунин.

Это нужно, чтобы точно определить границу опухоли. В данном случае она находилась в зоне, которая отвечает за движение, поэтому женщину в процессе операции просили двигать рукой и ногой. Как только у нее это переставало получиться, хирург останавливался. Показатели здоровья пациента в это время контролировал анестезиолог.

Методика называется awake (с английского – «пробуждение»). Она же позволила выписать пациентку уже через несколько дней после вмешательства.

Рязанским медикам помогали коллеги из МГМСУ им. А.И. Евдокимова: профессор Виктор Лукьянчиков и доцент Игорь Трифонов с кафедры нейрохирургии и нейрореанимации, а также Михаил Синкин - руководитель лаборатории инвазивных нейроинтерфейсов.