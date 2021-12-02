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Общество2 декабря 2021 14:09

Фонд мира выразил соболезнование в связи с уходом из жизни рязанки Зинаиды Ловковой

Заместитель директора научно-методического центра потеряла маму
Источник:kp.ru
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Фонд мира выразил соболезнование в связи с уходом из жизни рязанки Зинаиды Ловковой.

Фонд мира выразил соболезнование в связи с уходом из жизни рязанки Зинаиды Ловковой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скончалась рязанка Ловкова Зинаида Петровна, сообщает «РВ». Соболезнование Ловковой Виолетте в связи с уходом из жизни мамы выразили Рязанское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира» и коллектив государственного бюджетного учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества».

Ранее сообщалось, что не стало на 65-м году жизни умерла Татьяна Николаевна Кузьмина, заместитель главного редактор газеты «Мещерские вести» (Касимов и Касимовский район) (читать подробнее).