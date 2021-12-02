Рязанцев 3 декабря ждут мокрый снег и пять градусов тепла

В пятницу, 3 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшой снег, а также мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

Днем в Рязанской области местами возможны небольшие осадки, а также гололедица.

«Ветер юго-западный, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -6... -1 градус, днем 0... +5 градусов», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре 2021 года с вероятностью возникновения 0,11% возможна одна природно-техногенная ЧС не выше межмуниципального уровня. За последние 19 лет наблюдений в декабре на территории Рязанской области произошли две природно-техногенных ЧС: гололедно-изморозевые отложения и сильный снегопад.

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