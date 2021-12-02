Денис Сидоров: Пора принимать кадровые решения!

27 ноября на форуме «Время эффективных решений» в Новомичуринске губернатор Николай Любимов раскритиковал уровень профессиональных компетенций своих подчиненных. «Я вижу, что назрела уже острая необходимость напомнить главную цель, которая стоит перед каждым управленцем, независимо от сферы, рода деятельности и его должности: мы работаем для людей. Спрос за всё, прежде всего, с зампредов, с руководителей региональных министерств, глав администраций муниципальных образований», - заявил Николай Викторович.

- Инициативу губернатора можно только приветствовать, - сказал депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров. – Непонятно только, почему это вопрос возник только сейчас. А раньше что, можно было работать не для людей? А для кого тогда работали зампреды, руководители министерств, главы администраций? Губернатор говорит: «Все должны понимать, что мы работаем для людей и только так должно быть. Кто не может, значит, пусть меняет работу». Зачем их уговаривать? Зачем давать еще один шанс тем, кто показывает низкий уровень профессиональных компетенций? Пора принимать кадровые решения! Принимать не кулуарно, не по партийным или родственным спискам, а через открытый конкурс профессионалов. Только так можно выбрать достойных людей.

Денис Сидоров заявляет, что рязанское отделение КПРФ готово принять участие в формировании нового кадрового управленческого состава на уровне правительства области и муниципалитетов, выдвинуть из своих рядов кандидатов, которые точно будут работать для людей.