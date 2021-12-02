Выживший в Шиловском районе рыбак является профессиональным моржом

Стало известно, благодаря чему выжил один из рыбаков в Шиловском районе во время ЧП с перевернувшейся лодкой. Все дело в его регулярном закаливании. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Следственном комитете.

— Двое мужчин поехали утром порыбачить. В какой-то момент борт лодки накренился и зачерпнул воды, стали тонуть, — рассказывает следователь по особо важным делам Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области Наталья Тюрина. — До берега было примерно 50 метров. Один мужчина доплыл, второй нет…

По предварительным данным, выжить удалось мужчине, который фактически является профессиональным моржом. Для него не составило особого труда доплыть до берега. Уже подплывая к берегу, он оглянулся назад в поисках товарища, но увидел только сапоги.

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