Ученику 2 класса из Рязани вручили планшет от президента Путина. Фото: "РВ" | Дмитрий Осинин.

Второкласснику школы №30 в Рязани Петру Обувалину вручили планшет на базе андроида. Ранее мальчик написал президенту письмо, в котором рассказал, что в его семье семь детей.

«Все мы живем хорошо, все здоровы, а вот к домашнему компьютеру – очередь. Всем он нужен, чтобы выполнить домашнее задание, найти в интернете необходимую информацию, посмотреть любимый фильм. Владимир Владимирович, прошу подарить мне планшет», - цитирует письмо ребенка «РВ».

Глава государства отреагировал на письмо и отправил планшет на базе операционной системы «Андроид». Вручал подарок губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Здоровья вам и удачи во всем», – сказал глава региона.

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