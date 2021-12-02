В Рязанском цирке ко Дню инвалидов покажут шоу «Аргонавты»

Фото: Театр спорта "Журавли".

3 декабря в Рязанском государственном цирке состоится специальное представление программы «Аргонавты» для детей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченное к Международному дню инвалидов «Доктор цирк». Артисты шоу-программы представят юным зрителям самые яркие номера своей программы.

«Доктор цирк» - федеральный проект, разработанный «Российской государственной цирковой программой» для людей с ограниченными возможностями и инвалидов. В его рамках одновременно в 25 учреждениях России соберутся тысячи людей, кто в силу разных причин, в том числе физических особенностей не может позволить себе посетить цирк.

Мероприятия, приуроченные к акции «Доктор цирк» проходят в филиале ФКП «Росгосцирк» «Рязанский государственный цирк» уже не в первый раз.

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Международный день инвалидов отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи во всем мире с 1992 года. Цель дня – привлечь внимание общества к проблемам инвалидов. В этот день в разных странах мира проводятся мероприятия, призванные обратить внимание общества на проблемы людей с ограниченными возможностями и защитить их права: семинары, конференции, фестивали, выставки, концерты, встречи, акции.

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