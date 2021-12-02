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Общество2 декабря 2021 10:58

На 12 участках в Рязани ограничат парковку по четным или нечетным дням

Так хотят обеспечить своевременный вывоз снега
Источник:kp.ru
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В Рязани на 12 участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку по четным или нечетным дням. Фото: admrzn.ru

В Рязани на 12 участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку по четным или нечетным дням. Фото: admrzn.ru

В Рязани на 12 участках установят дорожные знаки, запрещающие стоянку по четным или нечетным дням. Знаки будут временными и появятся с 22 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. Транспортные средства нарушителей будут эвакуировать.

Такое решение городскими чиновниками, как они объясняют, принято ради своевременного вывоза снега.

По обеим сторонам проезжей части знаки установят на улицах Новоселов (между старым кругом и Шереметьевской), Октябрьской (от путепровода до 1-й Красной), Великанова, Крупской (между Народным бульваром и Юбилейной) и на Касимовском шоссе (участок Советской Армии – Тимакова).

Также в списке следующие участки:

- ул. Новоселов (Тимуровцев - Советской Армии);

- ул. Молодцова (Бирюзова - Интернациональная);

- ул. Станкозаводская (Бирюзова - Интернациональная);

- ул. Костычева (от Крупской до РМПТС);

- ул. Островского (Стройкова - Черновицкая);

- ул. Кальная (школа №73 - Есенина);

- ул. Бирюзова (до центра «Рязань-Лада»).