Лучшим свадебным отелем России назвали отель от рязанского скандального застройщика

Лучшим свадебным отелем России эксперты назвали гостиничный комплекс «Старый город» в Рязани. Об этом сообщается на портале «Национальная гостиничная премия».
Отель на улице Мюнстерской не смог побороться за звания «Лучший дизайн отеля» или «Лучший семейный отель». Все призы ушли в другие регионы.
Застройщиком отеля является компания, которая пытается застроить район Московского шоссе, улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка, Трубеж. Коммерсантам от строительного бизнеса очень хотелось там возвести еще одну 25-этажку (читать подробнее).
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