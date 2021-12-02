Лучшим свадебным отелем России назвали отель от рязанского скандального застройщика

Лучшим свадебным отелем России эксперты назвали гостиничный комплекс «Старый город» в Рязани. Об этом сообщается на портале «Национальная гостиничная премия».

Отель на улице Мюнстерской не смог побороться за звания «Лучший дизайн отеля» или «Лучший семейный отель». Все призы ушли в другие регионы.

Застройщиком отеля является компания, которая пытается застроить район Московского шоссе, улицы Мервинской, включая русла рек Плетенка, Трубеж. Коммерсантам от строительного бизнеса очень хотелось там возвести еще одну 25-этажку (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!