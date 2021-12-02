В Рязани от коронавируса скончался мужчина, которому было всего 32 года

В четверг, 2 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 12 женщинах – 46 лет, 49 лет, 58 лет, 61 год, 63 года, 67 лет, 70 лет, 72 года, 78 лет, 80 лет, 82 года, 89 лет, а также о восьми мужчинах – 32 года, 52 года, 58 лет, 59 лет, 63 года, 67 лет, 74 года, 78 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2008 человек.