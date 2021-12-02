Рязанские ТЦ хотят решить свои проблемы за счет обязательной вакцинации

1 декабря состоялась встреча рязанского правительства с представителями торговых центров по вопросам коронавирусных ограничений.

В онлайн режиме с предпринимателями общались заместитель председателя правительства Светлана Горячкина, министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Котова, уполномоченный по защите прав предпринимателей Михаил Пронин.

После введения ограничений на посещение в Рязани торговых центров (вход теперь исключительно по QR-кодам) поток покупателей заметно уменьшился, многие арендаторы несут убытки. Чтобы исправить ситуацию представитель ТЦ высказали предложения включить в список обязательной вакцинации 80 процентов сотрудников все без исключений промышленные предприятия области. Таким образом, свои проблемы торговый бизнес «благородно» хочет переложить на чужие плечи…

Прозвучали и другие предложения. Например, внести изменения в организацию работы ТЦ, разделив потоки покупателей к продовольственным магазинам и магазинам с товарами первой необходимости, а также к аптекам.

Правительство Рязанской области сообщает, что все предложения буду проработаны Роспотребнадзором и другими профильными ведомствами в ближайшее время.