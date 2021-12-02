Юлия Рокотянская: В решении проблем жителей главное – доводить начатое до конца

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Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская провела выездной личный прием в поселке Юбилейный. Чуть больше месяца назад глава муниципального образования встречалась с местными активистами, которые рассказали о желании обустроить пешеходную дорожку от перекрестка улиц Зафабричной и Птицеводов до школы №60/61. Сейчас дети ходят в школу по грунтовой тропинке, проходящей через овраг. В дождливую погоду здесь грязно, зимой – скользко.

Инициатива жителей получила поддержку Юлии Рокотянской. В настоящее время идет подготовительный период. Реализовать проект предполагается в рамках программы поддержки местных инициатив.

- Когда речь идет о безопасности людей, прежде всего детей, должно быть сделано все возможное. В решении проблем жителей главное – доводить начатое до конца, - отметила Юлия Рокотянская.

Материал подготовлен пресс-службой Рязанской городской Думы.