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Общество2 декабря 2021 7:39

Сгоревший ДК под Рязанью заменил новый – за 50 млн рублей

Важный объект торжественно открыли 1 декабря. Здесь современный зрительный зал, помещения для кружков, библиотека
Источник:kp.ru
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В деревне Ровное под Рязанью состоялось торжественное открытие нового Дома культуры.

В деревне Ровное под Рязанью состоялось торжественное открытие нового Дома культуры.

В деревне Ровное под Рязанью состоялось торжественное открытие нового Дома культуры. Важный для людей объект построен взамен сгоревшего ДК за более чем 49 млн рублей. Причем большая часть средств – из федерального бюджета, сообщает областное министерство культуры и туризма.

Сердце ДК – это зрительный зал на 150 человек, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, в Ровном теперь есть, где разместиться 11 творческим кружкам.

Зрительный зал рассчитан на 150 мест и оснащен современным оборудованием.

Зрительный зал рассчитан на 150 мест и оснащен современным оборудованием.

«В деревне Ровное действует 11 объединений: вокальная группа, театральный кружок, песенный ансамбль, кружок декоративно-прикладного искусства и другие», - отметили в министерстве.

В ДК также есть библиотека с читальный залом и медицинский пункт. В торжественном открытии ДК участвовал губернатор Николай Любимов. Он пообещал, что в ближайшем будущем читальный зал оснастят компьютерами.