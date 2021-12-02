Рязанец умудрился скрыть 300 млн налоговых рублей

Важняки первого отдела СУ СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, с 1 июля 2018 года по 31 марта 2020 года директор коммерческой организации, торгующей цветными металлами скрыл налоги на 300 млн рублей. Сделал он это простым способом – включил в декларации ложные сведения о налоговых вычетах. Якобы ранее он оформил сделки по приобретению металлоизделий.

Следователям в ближайшее время придется принять «исчерпывающие меры к возмещению ущерба». В данном случаев, Следственному комитету важно не осудить человека, а чтобы он возместил скрытые налоги. Тогда дело благополучно закроют.

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