Рязанский митрополит запретил священникам высказываться о вакцинации

Руководитель молодежного отдела Рязанской епархии, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери «Всецарица» Павел Коньков.

Священнослужителям Рязанской епархии запрещено публично высказываться о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом в эфире епархиального радио, отвечая на вопрос слушателя, сказал руководитель молодежного отдела Рязанской епархии Павел Коньков. Вопрос был посвящен принуждению к прививке и разделению общества на «благонадежных и сознательных» и «темных и недалеких».

«Я не буду об этом говорить, потому что у меня нет на это благословения, ни у кого нет на это благословения», - вынужден был ответить Коньков.

При этом Коньков позволил себе возразить замечанию слушателя о том, что «церковь молчит». Он отметил, что церковь всегда просила государство давать людям альтернативу. В конце концов, вопрос о вакцинации Коньков отнес к категории гражданских и личных.

«Мы говорили и говорим, что все же это не духовный вопрос, это вопрос гражданский, это вопрос личный, и пусть каждый лично его и решает», - сказал священник.

Кроме как по основному роду деятельности Павел Коньков знаком многим по участию в фотоссесии для магазина-студии индивидуального пошива мужской одежды (подробнее).