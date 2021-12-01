«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» не поддержала закон о QR-кодах

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» не поддержала законопроект.

30 ноября региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» провело пресс-конференцию, посвященную готовящемуся федеральному законопроекту, который вводит использование QR-кодов в общественных местах, на авиатранспорте и железных дорогах. Предложения об изменениях в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» одними из первых в стране были рассмотрены Рязанской областной Думой.

Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» одной из немногих голосовала против этого законопроекта. Председатель регионального отделения партии, депутат Областной Думы Григорий Парсентьев объяснил журналистам почему:

- Законопроект был направлен в регионы именно для рассмотрения, то есть обсуждения, внесения замечаний и предложений, а не безусловного одобрения в общем пакете. По факту же, никакой дискуссии и обсуждения не получилось: все, кто хотел сказать по теме вопроса, просто высказали свое оценочное суждение.

При этом депутат подчеркнул, что для рассмотрения законопроектов, которые касаются жизни и здоровья всех граждан, нужна объективная статистическая и социологическая подоснова, которую правительство РФ должно было предоставить региональным законодательным собраниям.

- Этого сделано не было. Поэтому все этот законопроект рассматривали с точки зрения своего личного опыта, информации из СМИ и соцсетей. То есть это исключительно оценочное суждение каждого депутата. Рассматривать такие серьезные законопроекты, которые влияют на жизнь и здоровье людей, я считаю, без социологии и статистики нельзя, - отметил Григорий Парсентьев.

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