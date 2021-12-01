Детектив объяснила, почему Елена Логунова не попала на записи камер.

Отвечая на вопрос блогера Кадета, «Почему в 21 веке Елена Логунова не попала на камеры видеонаблюдения?», частный детектив Екатерина Шумякина ответила, что в России возможно все.

«В России все возможно. Люди сбоят, машины сбоят, камеры сбоят... Все происходит, но почему они не работали в день исчезновения Елены [Логуновой], мне трудно сказать – сказала детектив. - Это мог быть и сбой, и человеческий фактор, может быть специально отключили. Но в любом случае, это вопросы к Следственному комитету и другим правоохранительным органам. Возможно, это короткое замыкание, а возможно помогли... Экспертиза может это показать».

Ранее Екатерина Шумякина исключила версию о сексуальном рабстве (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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