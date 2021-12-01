«Единая Россия» предложила упростить порядок приема в вузы

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Особое значение при реализации обоих процессов будет иметь цифровизация. Например, упростить подачу документов в вузы поможет суперсервис «Поступление в вуз онлайн», заявила глава комиссии Генсовета «Единой России» по образованию и науке Елена Шмелева в ходе первого заседания комиссии 29 ноября. Суперсервис прошел тестирование в 2021 году – участие в апробации приняли 442 вуза и 93 филиала.

«Комиссия «Единой России» по образованию и науке предлагает в 2022 году создать условия для подачи документов абсолютно всеми категориями абитуриентов, включая поступающих по особой квоте, договору о целевом обучении, инвалидов и лиц с ОВЗ.

Нужна также интеграция суперсервиса с государственными информационными системами. Это позволит автоматизированно загружать сведения об абитуриенте, в первую очередь – о его личных достижениях, которые у него к этому моменту накоплены», — сказала Елена Шмелева.

По ее мнению, нужно формировать рейтинговые списки абитуриентов и реестры их согласий на зачисление по принципу «единого окна» – это сделает систему зачисления прозрачной. При этом должна появиться возможность заключить договор об обучении через суперсервис.

В решении этих задач может помочь Минпросвещения – проработать подзаконные акты, чтобы упростить онлайн-подачу заявлений в вуз. «Также нужно изменить порядок и сроки подачи согласий на зачисление с учетом динамической математической модели», – добавила она. Эта модель была разработана группой ученых-математиков и предполагает возможность для абитуриента в течение нескольких дней выбрать одну из тех программ, на которые он предварительно проходит.

«У него сохраняется возможность изменить решение на более приоритетное, если вуз ему это приглашение отправил. Это освободит места для других абитуриентов», – пояснила председатель комиссии.

Помимо этого, Елена Шмелева предложила с 2022 года дать возможность приема через «Поступление в вуз онлайн» на программы бакалавриата и специалитета. И обеспечить полное информационное сопровождение приема через суперсервис, чтобы у абитуриентов была возможность получить консультации по выбору вуза.

Как рассказала региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Елена Митина, в настоящее время у абитуриентов есть возможность подать документы, в том числе и в онлайн-формате, в пять вузов на три специальности в каждый. В результате чего в каждом учебном заведении выстраивается определенный рейтинг и иногда возникает ситуация, что абитуриент идет в тот вуз, в который гарантировано проходит, не желая рисковать.

«Изменение порядка и сроков подачи согласий на зачисление с учетом динамической математической модели как раз и даст возможность абитуриенту в течение нескольких дней выбрать одну из тех программ, на которые он предварительно проходит и при этом у него сохранится возможность изменить решение на более приоритетное, если вуз ему это приглашение отправил», – считает Елена Митина.

Кроме того, «Единая Россия» будет добиваться снижения бюрократической нагрузки на учителей. Для этого необходимо сформировать перечень нормативных правовых актов, которые предполагают предоставление отчетов, с предложениями по их отмене или актуализации, отметила Елена Шмелева. С этой целью партия обратится в правительство.

В свою очередь, в Рособрнадзоре и Минпросвещения поддержали инициативу «Единой России». Как отметил замглавы Минпросвещения Андрей Корнеев, ведомство продолжает работу по снижению бюрократической нагрузки на учителей. «Мы обязательно учтем и внедрим в нашу деятельность ваши предложения», – сказал он.

По мнению регионального координатора партийного проекта «Единой России» «Новая школа» Елены Митиной, проблема сокращения бумажной отчетности стоит не первый год. «Президентом Владимиром Путиным было дано поручение урегулировать данную ситуацию и уменьшить бюрократическую нагрузку на педагогов. Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором направило во все регионы письмо с перечнем отчетной документации, ограничивающим избыточную бюрократическую отчетность на педагогов, – уточнила она. – Но, к сожалению, различные органы власти и другие организации по-прежнему делают запросы в образовательные организации, несмотря на то, что большинство необходимых документов размещено на сайтах образовательных организаций».

По мнению Елены Митиной, создание рабочей группы по «бюрократической гильотине» сможет урегулировать проблему, связанную с дублированием документации и внедрить технологические решения, направленные на автоматизированный сбор и систематизацию информации. Благодаря сокращению бумажной нагрузки у учителей появится больше времени для саморазвития, творчества, профессионального роста и самое главное – на общение с детьми, уверена она.

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