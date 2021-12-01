Ложь и клевета: детектив Екатерина Шумякина не воровала письма Александра Логунова

Частный детектив Екатерина Шумякина рассказала, что думает о словах мужа пропавшей рязанки Елены Логуновой, в которых он обвинил ее в краже писем.

«То, что выложили скриншоты, где я спускаюсь по лестнице... Это ничего не подтверждает. Видео у них нет и не будет… Потому что я человек воспитанный и с мозгами. Я не могу себе позволить рыться в чужом ящике, и тем более забирать корреспонденцию, рассказала Шумякина блогеру Кадету. - Но самое важное, все госорганы - Следственный комитет, ФСБ, МВД и другие все письма присылают на почту. И вы туда ножками идете и расписываетесь. Идет строгая отчетность, получил гражданин письмо или нет. Конечно, Александр Логунов очень сильно лукавит, а попросту врет. Чуть попозже я подам заявление и о клевете, и по 306-й УК («Заведомо ложный донос»). Каждый человек должен отвечать за свои слова и поступки. Если он официально заявил, что я украла, ему нужно будет ответить в соответствии с законодательством России».

По словам Шумякиной, она сейчас очень неудобный человек для Александра Логунова и всей его семьи.

«Я веду расследование, я написала большой пост в инстаграмме... я считаю Логунова подозреваемым, не обвиняемым, ни в коем коем случае, просто подозреваемым. Им сейчас важно отодвинуть от себя информационное поле, все-таки СМИ - это пятая власть (четвертая на самом деле - Ред.), ведь СМИ формирует общественное мнение. Конечно, им удобно рассказать про меня, что я ворую письма, и вообще я не детектив».

Ранее муж загадочно исчезнувшей рязанки Елены Логуновой обратился в полицию по поводу похищения корреспонденции из его почтового ящика. Люди, на которых пало подозрение Александра Логунова, попали на камеры видеонаблюдения в его подъезде. Одна из них похожа на Екатерину Шумякину (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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