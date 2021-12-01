Мама пропавшей Елены Логуновой обратилась к ней с посланием.

В последний день ноября 2021 года мама бесследно исчезнувшей Елены Логуновой – Наталия Кошелева написала обращение к дочери. Все послание женщины уместилось в десять слов:

«Девочка моя, я не верю, что это случилось с нами».

1 декабря Елену Логунову стали искать в Магаданской области. Этот факт говорит о том, что девушка все еще может быт жива. По крайней мере, мама Елены продолжает верить, что однажды обнимет свою дочку.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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