1 декабря в список жертв коронавируса в Рязанской области внесли 20 человек

В среду, 1 декабря ноября, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе и сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 62-летней и 89-летней женщинах, скончавшихся в августе.

Также в списке семь мужчин – 44 года, 63 года, 66 лет, 67 лет, 73 года, 79 лет, 85 лет, а также 11 женщин – 67 лет, 69 лет, 73 года, 75 лет, 75 лет, 77 лет, 80 лет, 84 года, 85 лет, 91 год, 96 лет. Эти люди умерли в сентябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 1988 человек.