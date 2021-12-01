Поваленное ветром дерево на Полетаевском и припаркованная на газоне машина.

Вечером 30 ноября на улице Гагарина в Рязани мощный ветер с корнем вырвал дерево. Фото с места происшествия «КП-Рязань» прислал очевидец.

«Никогда такого не видел. Сначала подул ветер, потом скрип – и дерево стало медленно валиться… Прямо с корнем», - объяснил рязанец.

Рабочие оперативно выехали на место происшествия.

В этот же день мощный ветер снес новогоднюю ель. Это одно из немногих натуральных праздничных деревьев (читать подробнее). Всего во время непогоды ветер повалил десятки деревьев в разных районах Рязани.

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