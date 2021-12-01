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Общество1 декабря 2021 6:11

У БСМП в Рязани запретят парковаться

Для этого оставят только парковку на полсотни машин, организованную на улице Гоголя
Источник:kp.ru
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На улице Гоголя в Рязани у Больницы скорой медицинской помощи изменятся правила парковки. На проезжей части там установлены знаки, запрещающие парковку и стоянку транспортных средств.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что сделано это ради «беспрепятственного проезда и разворота общественного транспорта». Указанные знаки начнут действовать с 20 декабря.

Оставить машину возле БСМП посетители могут на парковке более чем на 50 мест, которая организована напротив Технологического колледжа.

Схема организации дорожного движения на улице Гоголя у БСМП. Фото: admrzn.ru

Схема организации дорожного движения на улице Гоголя у БСМП. Фото: admrzn.ru