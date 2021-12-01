У БСМП в Рязани запретят парковаться

На улице Гоголя в Рязани у Больницы скорой медицинской помощи изменятся правила парковки. На проезжей части там установлены знаки, запрещающие парковку и стоянку транспортных средств.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что сделано это ради «беспрепятственного проезда и разворота общественного транспорта». Указанные знаки начнут действовать с 20 декабря.

Оставить машину возле БСМП посетители могут на парковке более чем на 50 мест, которая организована напротив Технологического колледжа.