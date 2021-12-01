В Рязани установили памятный знак «Рубеж обороны»

Установку памятного знака посвятили 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой.

Мемориальный камень с памятной табличкой торжественно открыли на окраине Рязани 30 ноября. Его установку посвятили 80-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Этот памятный знак – часть мемориального комплекса «Рубеж обороны города Рязани», который инициировали в Рязанском фонде содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству». Активно поддержали идею в региональном отделении Российского военно-исторического общества.

На табличке выгравирован текст: «С 24 ноября по 6 декабря 1941 года у с. Мервино отдельными саперными батальонами 694 и 695 были оборудованы позиции, которые занимали подразделения I-го Рязанского добровольческого рабочего полка, 17-й танковой бригады, 51-го отдельного танкового батальона, авиадесантного батальона, батальона курсантов Владимирского пехотного училища. Рязанским боевым участком командовал генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза Василий Александрович Мишулин».

Такие памятные знаки появятся и в других исторических местах города, связанных с трудовыми и боевыми подвигами жителей Рязани в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.