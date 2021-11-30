Губернатор Любимов сказал спасибо Грефу через телеграмму за прощение долгов

Глава региона сказал спасибо президенту банка за решение «о прощении задолженности сотрудников ООО «Разряд» ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», погибших в результате взрыва в производственном цехе».

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 30 ноября отправил телеграмму председателю правления Сбербанка Герману Грефу. Глава региона сказал спасибо президенту банка за решение «о прощении задолженности сотрудников ООО «Разряд» ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик», погибших в результате взрыва в производственном цехе». Другими словами, губернатор поблагодарил банковского чиновника за прощение долгов.

«Примите мою искреннюю благодарность за принятое решение в отношении урегулирования задолженности погибших сотрудников при взрыве в производственном цехе ООО «Разряд», - написал в телеграмме Любимов. - Для семей, которые потеряли близких, это большая поддержка, благородный и достойный глубокого уважения поступок. На долю людей выпало огромное горе, и наша общая задача – максимально помочь им в трудной ситуации, окружить вниманием и заботой».

Исходя из текста телеграммы, губернатор Рязанской области и дальше готов сотрудничать и конструктивно взаимодействовать со Сбербанком.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!