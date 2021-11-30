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Происшествия30 ноября 2021 18:59

Установлены личности погибших при наезде грузовика на остановке рязанок

Выжившая женщина находится в больнице в удовлетворительном состоянии
Источник:kp.ru
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Водитель грузовика вырулил к остановке, не успев затормозить перед пешеходным переходом.

Водитель грузовика вырулил к остановке, не успев затормозить перед пешеходным переходом.

В результате ДТП на Ряжском шоссе в Рязани погибли жительницы Рязани 1970 и 1972 рождения. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выжившая – рязанка 1960 года рождения – находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

«Пациентке проводятся репозиция перелома лучевой кости, устранение вывиха плеча», - рассказали РИА Новости в министерстве здравоохранения.

Трагедия произошла 30 ноября около 16:00 на остановке общественного транспорта «Химволокно». По предварительной информации, 39-летний водитель грузовика вывернул к остановке, пытаясь избежать столкновения с машиной, пропускавшей людей на пешеходном переходе.