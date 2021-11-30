Появилось видео с места ДТП в Рязани, где грузовик насмерть задавил двух женщин

Появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека на остановке «Химволокно» в Рязани. Судя по кадрам, на месте трагической аварии продолжают работать полицейские. Им необходимо установить все обстоятельства случившегося.

Авария произошла в 15:50 на Ряжском шоссе. Грузовик Shacman под управлением 39-летнего водителя на скорости врезался в трех женщин, две из которых погибли (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!