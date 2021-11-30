Появились фотографии с места смертельного ДТП на Ряжском шоссе

Фото с места ДТП.

Появились фотографии с места смертельного ДТП на остановке общественного транспорта на Ряжском шоссе в Рязани.

30 ноября, двигаясь на груженом грузовике Shacman в сторону центра Рязани, мужчина 1982 года рождения вовремя не заметил притормозивший перед пешеходным переходом легковой автомобиль. Уходя от столкновения, водитель увел грузовик вправо – в дорожный карман, где сбил трех женщин…

Две женщины скончались на месте происшествия, третья – получила травмы.

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области опубликовала фотографии с места трагедии. Еще несколько фото «КП-Рязань» получила от собственного источника.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

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