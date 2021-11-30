Против сбившего насмерть людей на остановке водителя грузовика возбудили дело

В отношении водителя грузовика, который сбил трех человек на остановке общественного транспорта «Химволокно» в Рязани, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. Две женщины погибли в ДТП, одна госпитализирована.

Уголовное дело будет расследоваться по статье 264 УК РФ. Частью пятой за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц, предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, наезд совершил 39-летний водитель грузовика Shacman (Shaanxi). Случилось это 30 ноября около 16:00.