Рязанский священник отразил атаку от нового штамма коронавируса – омикрона

Рязанский священник своим примером показал, как можно спастись от нового штамма коронавируса – омикрона.

В Рязани кардинально подошли к отражению атаки штамма «Омикрон». Об этом сообщил священник Дмитрий Фетисов.

«По просьбе героев - медиков, работающих в "красной зоне", совершили с отцом Сергием Лазаревым молебен. Мы покропили святой водой "зеленую" и "красную" зоны, а затем каждого желающего причастили и пособоровали. Помоги нам Милостивый Господи пережить все это...» - написал батюшка.

Несколькими неделями ранее именно священник Дмитрий Фетисов жаловался, что один из главных врачей не допускает священнослужителей в красную зону (читать подробнее).

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