Рязанские школьники приняли участие в акции «Цени свою жизнь». Фото: admrzn.ru

Пропаганда здорового образа жизни и профилактики асоциальных явлений среди молодежи - главная цель акции «Цени свою жизнь». Ее провели в ряде образовательных учреждений города Рязани. Об этом сообщается на сайте горадминистрации. В рамках акции родители и педагоги вместе с детьми участвовали в конкурсах рисунков и плакатов, беседовали с психологом. Для детей организовали тематические классные часы и лекции на тему здорового образа жизни. Для родителей и учителей - семинар на тему «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде».

О вреде алкогольной и табачной продукции участникам акции рассказали врачи наркологического диспансера. Подключились и сотрудники рязанского Центра по противодействию экстремизму УМВД России. Они провели для ребят лекцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!» и провели антинаркотическую акцию «Чистые стены».

Волонтеры Центра «Мой выбор» выбрали более продвинутый способ обучения и организовали воспитательно-профилактическую квест-игру для учащихся 5-7 классов в школе-интернате. Спортивные эстафеты, коллективные зарядки и многое другое – все мероприятия в рамках акции поддержали городское управление образования и молодежной политики и Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи.