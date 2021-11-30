Рязанцев 1 декабря ждут мощный ветер и нулевая температура

В среду, 1 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, но ночью возможны снег и метели. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Днем в среду осадков не обещают, «преимущественно без осадков», - говорят в таких случаях синоптики, но на дорогах возможна сильная гололедица.

Но самое опасно то, что порывы метра в Рязани и области могут достигать 25 метров в секунду.

«Температура воздуха по Рязанской области ночью и днем -5... 0 градусов.

Ранее сообщалось, что силы МЧС в Рязанской области перешли в режим повышенной готовности. Сотрудники ведомства организовали оперативный штаб (читать подробнее).

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