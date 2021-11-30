Силы МЧС в Рязанской области перешли в режим повышенной готовности

Все силы МЧС России по Рязанской области перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Причина - прохождение на территории Рязани и Рязанской области «комплекса неблагоприятных метеоусловий».

В связи с этим утром 30 ноября сотрудники управления МЧС развернули оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров. Замначальника рязанского ведомства Александр Савуков довел до личного состава их задачи и обязанности в связи с ухудшением погодных условий.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Рязани случился деревопад, упала даже новогодняя ель на улице Гагарина (читать подробнее)

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