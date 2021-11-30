Все 16 вокзалов Рязанской области подготовили к зиме

Все 16 вокзалов Рязанской области готовы к зиме. В этом уверяет общественность пресс-служба Московской железной дороги.

По словам чиновников, на 16 вокзалах отремонтировали системы водоснабжения, вентиляции и «прочего инженерного оборудования». Кроме того, на вокзалах отрегулировали систему подачи тепла.

«Для обработки пассажирских платформ на станциях, остановок и площадей от снега и наледи заготовили 80 тонн пескосмеси и других антигололедных реагентов. Во время снегопадов очищать «пассажирскую инфраструктуру» будут девять спецмашин».

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