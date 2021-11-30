Ушла из жизни ветеран войны Александра Морозова

Александра Федоровна Морозова (1923-2021). Фото: издательство "Пресса".

В понедельник, 29 ноября, не дожив меньше месяца до своего 98-летия ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александра Федоровна Морозова. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Она являлась одной из трех остававшихся в живых в Путятинском районе участников Великой Отечественной войны.

Александра Федоровна родилась 26 декабря 1923 года в селе Летники (ныне Путятинский район). В сорок первом с начала войны трудилась с родителями в колхозе, потом работала на трудовом фронте. После того как ей исполнилось восемнадцать – Александру направили учиться на водителя.

Во время войны она перевозила грузы и раненых. День Победы встретила под Берлином. В родное путятинское село вернулась летом сорок пятого. Работала в колхозе, после замужества родила пятерых детей. На момент смерти была бабушкой восьми внуков и прабабушкой девяти правнуков.